В ходе спецоперации на Украине погиб 35-летний офицер Фидарис Ахметов из Башкирии

В ходе спецоперации на Украине погиб 35-летний офицер Фидарис Ахметов из Башкирии
В ходе спецоперации на Украине погиб 35-летний офицер Фидарис Ахметов из Башкирии
Вчера, 13:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: страница Фанура Шайхисламова в соцсети
О гибели младшего сержанта Ахметова, служившего по контракту в соцсетях сообщил глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов 23 мая.

Стало известно о гибели в ходе спецоперации России на Украине еще одного уроженца Башкирии. Известие о гибели 35-летнего офицера-контрактника на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Татышлинского района Башкирии Фанур Шайхисламов.

Известно, что Фидарис Ахметов был мастером отделения разведбатальона, а Башкирии у него осталась супруга и родители, а также близкие люди. Всем им принес глубокие соболезнования глава района, хоть и посетовал на то, что слова в такие тяжелые минуты подобрать весьма непросто.

Вчера Mkset со ссылкой на администрацию Давлекановского района Башкирии сообщал о гибели в ходе СВО Артура Батырова, который также как и Фидарис Ахметов служил по контракту, но в звании старшего, а не младшего лейтенанта. Прощание с Батыровом состоялось сегодня, 23 мая в местном ДК, дату же прощания с Фидарисом Ахметовым местные власти обещали сообщить позднее.

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