В ходе спецоперации на Украине погиб 35-летний офицер Фидарис Ахметов из Башкирии

Известно, что Фидарис Ахметов был мастером отделения разведбатальона, а Башкирии у него осталась супруга и родители, а также близкие люди. Всем им принес глубокие соболезнования глава района, хоть и посетовал на то, что слова в такие тяжелые минуты подобрать весьма непросто.