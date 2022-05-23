«Сейчас же переведите деньги»: родители пожаловались на поборы в школе в Уфе

«Сейчас же переведите деньги»: родители пожаловались на поборы в школе в Уфе
«Сейчас же переведите деньги»: родители пожаловались на поборы в школе в Уфе
Вчера, 11:35ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О такой позиции преподавателя одной из уфимских школ один из родителей сообщил Максим Иванов на странице Радия Хабирова 22 мая.

Учебный год подходит к концу, а страсти в школах Уфы не утихают, а местами разгораются. Так, один из родителей школьника зафиксировал в чате обращение завуча, в котором представитель школы принуждает родителей оплачивать дополнительные занятия для младших школьников в обязательном порядке.

На скриншотах, которыми мужчина поделился на странице главы Башкирии в соцсетях, некая женщина, предположительно, педагог, выражает свое негодование по поводу неоплаты некоторыми родителями допзанятий для младших школьников.

Те, кто не оплатил дополнительные занятия, я воспринимаю как неуважение к труду учителя. И в прошлом году была такая же история. 3740 (рублей -прим.ред) в год не такая огромная сумма!.. На свои нужды вы же находите деньги, а на развитие и образование собственных детей — жалко!преподаватель в чате класса

Далее эта же женщина сообщает, что тех, кому не нравится ее работа, она «не держит» и добавляет, что «рядом много других школ».

Кто не сдал деньги в классный фонд, сейчас же переведите деньги. Ваши дети получили подарки, а [судя по всему тут указана фамилия женщины из родительского комитета — прим.ред.] не обязана вкладывать свои деньги за ваших детей. Я знаю, кто не сдал. Мне стыдно за вас!преподаватель в чате класса

В следующем сообщении представитель школы добавила, что в следующем учебном году «все без исключения сдают деньги до 31 октября».

Никаких отговорок, что денег нет, не будет ходить на допзанятия, не принимаю. преподаватель в чате класса

Mkset обратился за комментариями по ситуации в отдел образования администрации Уфы, однако ни по телефону в приемной, ни по личным номерам чиновников дозвониться не удалось. Хотя реакция на сообщение родителя от отдела социальных коммуникаций администрации Уфы на странице главы есть. Специалист в ответ на сообщения мужчины заявила, что сообщение по ситуации передали в работу в управление образования, а по итогам родителя проинформируют ориентировочно до 27 мая.

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