Прокуратура проверит ситуацию с илонакопителем «Новогора» после статьи на Properm.ru

Прокуратура проверит ситуацию с илонакопителем «Новогора» после статьи на Properm.ru
Прокуратура проверит ситуацию с илонакопителем «Новогора» после статьи на Properm.ru
Вчера, 17:52Общество
Сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку фактов, опубликованных 19 мая в статье на Properm.ru. «Это экологическая катастрофа». Илонакопитель «Новогора» исчерпал свои ресурсы».

Как сообщает Properm.ru. со ссылкой на региональную прокуратуру, территориальными и специализированными прокуратурами ежедневно проводится мониторинг публикаций в СМИ и интернете на предмет выявления нарушений закона. Поэтому для проведения проверок не нужно специальных распоряжений. В частности, факты изложенные в статье про ситуацию с илонакопителем, начали проверяться прямо в день ее публикации.

Статья информирует о том, что ресурсы илонакопителя №10 исчерпаны, но он продолжает эксплуатироваться, поскольку больше нет места, куда можно вывезти отходы, которые собирают биологические очистные сооружения (БОС). Помимо этого, размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для БОС и для илонакопителя были установлены непонятно как, поскольку в СЗЗ оказался ряд жилых домов и археологический памятник со святым источником.

О результатах проверки станет известно через 30 дней после ее начала.

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