Прокуратура проверит ситуацию с илонакопителем «Новогора» после статьи на Properm.ru

Статья информирует о том, что ресурсы илонакопителя №10 исчерпаны, но он продолжает эксплуатироваться, поскольку больше нет места, куда можно вывезти отходы, которые собирают биологические очистные сооружения (БОС). Помимо этого, размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для БОС и для илонакопителя были установлены непонятно как, поскольку в СЗЗ оказался ряд жилых домов и археологический памятник со святым источником.