Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния жителей РФ

Для советского человека автомобиль был роскошью из-за высокой стоимости и длинных очередей на его покупку. В 90-е годы дефицит начал уходить, необходимость долгого ожидания покупки исчезла, но ввиду дороговизны машин этот транспорт оставался малодоступным. В 1993 году обеспеченность личным транспортом в России составляла 76 автомобилей на 1000 человек, а в 2016 году — уже 285. На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей, передает rostovgazeta.ru.