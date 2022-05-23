Оштрафованный за пропаганду наркотиков Моргенштерн из Уфы оспорил статус иноагента

Вокруг известного уроженца Уфы Алишера Валиева, более известного широкой публике как Моргенштерн (физлицо признанное иноагентом), не утихают страсти. Не так давно исполнителя признали физлицом-иноагентом. Мало того, на прошлой неделе его уже во второй раз оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его клипах.
Однако у адвоката известного уроженца Уфы Сергея Жорина, равно как и у его доверителя, есть желание оспорить присвоение реперу статуса иностранного агентства, в связи с чем защитник Валиева подал исковое заявление в Замоскворецкий суд москвы, а суд в свою очередь его зарегистрировал.
ИА REGNUM приводит слова Жорина о том, что Моргенштерн являясь деятелем культуры и искусства не ведет политической деятельности, следовательно и иностранным агентом признаваться не может.