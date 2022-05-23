Оштрафованный за пропаганду наркотиков Моргенштерн из Уфы оспорил статус иноагента

Вокруг известного уроженца Уфы Алишера Валиева, более известного широкой публике как Моргенштерн (физлицо признанное иноагентом), не утихают страсти. Не так давно исполнителя признали физлицом-иноагентом. Мало того, на прошлой неделе его уже во второй раз оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его клипах.