Глава администрации Хабирова Максим Забелин в 2021 году заработал 4,8 млн рублей

Супруга чиновника заработала немного больше Забелина, а именно 4,88 миллиона рублей, однако она не имеет в собственности ни жилья, ни автомобилей. Но как и муж имеет в пользовании квартиру и живое помещение, отличает имущество в пользовании лишь наличие у супруги Забелина еще одной квартиры площадью 149 квадратов. Все тоже самое, что имеет в пользовании супруга чиновника находится и в пользовании у его несовершеннолетнего ребенка.