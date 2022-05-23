Глава администрации Хабирова Максим Забелин в 2021 году заработал 4,8 млн рублей

Глава администрации Хабирова Максим Забелин в 2021 году заработал 4,8 млн рублей
Глава администрации Хабирова Максим Забелин в 2021 году заработал 4,8 млн рублей
Вчера, 13:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети Максима Забелина
Экс-министр здравоохранения Башкирии задекларировал доход чуть меньше пяти миллионов рублей.

Декларации о доходах государственных чиновников еще долго будут давать поводы для публикаций и героем данного материала стал Максим Забелин, обладатель высшей медицинской награды в России Ордена Пирогова, экс-министр здравоохранения региона, который руководил ведомством три года.

Нынешний руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин в прошлом году заработал чуть меньше 5 миллионов рублей, а именно 4,82 миллиона рублей. также в собственности у чиновника есть и жилплощадь, а именно квартира площадью 54,7 квадратных метра. В пользовании у Забелина находится квартира площадью 68,8 квадратных метров и некое жилое помещение площадью 300,5 квадратов.

Супруга чиновника заработала немного больше Забелина, а именно 4,88 миллиона рублей, однако она не имеет в собственности ни жилья, ни автомобилей. Но как и муж имеет в пользовании квартиру и живое помещение, отличает имущество в пользовании лишь наличие у супруги Забелина еще одной квартиры площадью 149 квадратов. Все тоже самое, что имеет в пользовании супруга чиновника находится и в пользовании у его несовершеннолетнего ребенка.

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