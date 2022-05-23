Экс-мэра Туймазов обвиняют в мошенничестве на 5,3 миллиона рублей

Экс-мэра Туймазов обвиняют в мошенничестве на 5,3 миллиона рублей
Экс-мэра Туймазов обвиняют в мошенничестве на 5,3 миллиона рублей
Вчера, 16:27ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уже осужденному Роберту Лукманову предъявлены новые обвинения. На этот раз в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Преступление чиновник совершил в 2011 году на должности и. о. главы городской администрации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Экс-мэру Туймазов предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Башкирии, Роберт Лукманов будучи исполняющим обязанности главы городской администрации в 2011 году незаконно оформил нежилые помещения одного из общежитий как жилые. Так, из кухни и подсобки вахтера получилось сделать 8 комнат, которые впоследствии были переданы по фиктивному договору найма не имеющим право на социальное жилье гражданам.

После чего, как сообщают в ведомстве, данными гражданами жилье было приватизировано и четыре комнаты были реализованы в интересах чиновников на суммы более 2 миллионов рублей. Между тем, оставшиеся — знакомому Роберта Лукманова в качестве долга в размере 1 миллиона рублей.

К слову, преступление было совершено совместно с начальником жилищного отдела администрации района. Так, ущерб от действий экс-мэра оцениваются в 5,3 миллиона рублей.

Тем временем, сам Роберт Лукманов, который уже отбывает наказание в колонии за мошенничество, свою вину не признал.

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