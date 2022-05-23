Верховный суд решит судьбу убийц и насильников 15-летней девочки, убитой в Башкирии

Верховный суд решит судьбу убийц и насильников 15-летней девочки, убитой в Башкирии
Верховный суд решит судьбу убийц и насильников 15-летней девочки, убитой в Башкирии
Вчера, 17:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба Следкома по Башкирии
Один из подозреваемых полностью признал свою вину в страшном преступлении, второй — лишь частично, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 23 мая.

В суд отправилось крайне резонансное дело об убийстве девочки в селе Питяково в Башкирии. Обвинительное заключение против двоих местных жителей 22 и 25 лет, которые ранее уже имели судимость за наркотики и за кражу, утвердила прокуратура, а их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, в августе 2021 года всю Башкирию сотрясло известие о том, что пропавшую 15-летнюю девочку нашли изнасилованной и мертвой в овраге. Следствие полагает, что произошло непоправимое на дне рождении подруги погибшей, где обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 15-летнюю девочку, задушили и выбросили в овраг. Как выяснили правоохранители несчастную жертву задушили ее же джинсами.

Вменяют подозреваемым сразу ряд статей, включая изнасилование несовершеннолетней, а также действия сексуального характера с особой жестокостью, отдельной статьей идет половое сношение с лицом не достигшим возраста согласия, то есть 16 лет. Также вменяется подозреваемым и убийство с особой жестокостью. Рассмотрит резонансное дело Верховный суд Башкирии.

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