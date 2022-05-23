Банк Хоум Кредит был награжден премией Frank Payroll Awards

В аналитическом агентстве Frank RG был составлен рейтинг с учетом выгоды от использования зарплатных карт, тарифов на снятие наличных денег и переводов по картам. Помимо этого аналитики учитывали условия, которые применяется банком для индивидуальных зарплатных клиентов. Об этом информирует newizv.ru.
Таким образом, Банк Хоум Кредит был отмечен благодаря следующим достоинствам: бесплатное обслуживание, возможность выбора категорий с кешбэком до пяти процентов ежемесячно, кешбэк до 30% за покупки у партнеров, высокий лимит бесплатных переводов и снятий наличных средств в любых банкоматах.
Также Банк Хоум Кредит предлагает своим партнерам сервис Masspayment. Благодаря ему можно объединить в единый реестр платежи в различные банки и платить работникам своевременную зарплату быстро и без лишних комиссий.
Как правило, премии Frank Award удостоены наилучшие банки и финансовые институты в разных сегментах бизнеса. Первая премия Payroll Awards 2022 посвящена зарплатным проектам.
Следует отметить, что банк удостаивается уже не первый раз премии от профессионалов рынка. Так, премию “Банк года” от финансового портала “Банки.ру” получили два продукта Банка Хоум Кредит: кредитная карта «120 дней без %» и дебетовая карта «Польза».