Ученые института нефтехимии просят Путина и Хабирова защитить своего экс-руководителя

Молодые ученые Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН записали видеообращение на имя Президента России Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова. Они просят прекратить произвол и провокации в адрес молодого и перспективного экс-руководителя Института.

По словам сотрудников научного учреждения, их бывший руководитель Владимир Дьяконов пользуется большим авторитетом уважением в коллективе.

— Под его руководством научные показатели значительно выросли, институт получил передовое оборудование, что позволяет выполнять майские указы Владимира Путина и национальные проекты в срок, – утверждают ученые.

Научные работники утверждают, что коллектив работал продуктивно и слаженно, пока на пост председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук не назначили Ахата Мустафина. Уже год ни руководство, ни сотрудники Института нефтехимии не могут работать спокойно. Последней каплей стало неожиданное увольнение руководителя организации.

— Происходят постоянные дергания руководства нашего института, что приводит к дестабилизации его деятельности и сильно подрывает работу. Возникают непонятные проверки в прокуратуре, постоянные вызовы в суды. В это непростое для нашей страны время борьбы с пандемией был прямой указ президента РФ не увольнять сотрудников организации, беречь кадры. Вместо того, чтобы поддержать талантливого молодого директора, он был, к сожалению, уволен со своего поста, находясь на больничном, — рассказывают неравнодушные сотрудники.

По словам работников, на смену их дорогому начальнику назначили нового руководителя. При этом они утверждают, что репутация у него весьма сомнительная.

— Он по образованию биолог и к профилю института совершенно не имеет никакого отношения. При этом нам надо выполнить госзадания и многочисленные проекты грантов. Такое необоснованное поведение УФИЦ РАН срывает выполнение и достижение поставленных коллективу задач, — записали в видеообращении ученые.

Но и это еще не все претензии молодого коллектива. Они отметили, что УФИЦ РАН часто изымает заработанные Институтом нефтехимии и катализа средства на покрытие долгов. Они неоднократно обращались в вышестоящие инстанции, чтобы повлиять на ситуацию. От безысходности ученые решились записать видеообращение с просьбой принять меры и восстановить в должности своего, уже бывшего на данный момент начальника, Владимира Дьяконова.

В разговоре с журналистом Медиакорсети Владимир Дьяконов отметил, что ситуация назревала давно. Молодой коллектив усердно работает и получает гранты. По словам Владимира, успешное учреждение является лакомым кусочком для некоторых людей, стоящих выше по должности.

— Последние два года идут постоянные нападки.

Говорят, что нужно делиться. Инициируются постоянные проверки, анонимные жалобы посылают. Мы все там были на эмоциях и все это вылилось в мое увольнение.

А уволили меня по причине того, что с меня сняли допуск к государственной тайне. Но это абсолютно незаконно, это все оспаривается в суде. Больше скажу, основанием это не может являться, так как в моем трудовом договоре не указано, что я должен иметь эту форму секретности, — рассказал Владимир Дьяконов.

По словам уволенного директора, после увольнения он обратился в суд, однако первая инстанция ему отказала. Он считает, что решение было продавлено и отпускать ситуацию на самотек он не намерен.

Председатель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Ахат Мустафин в разговоре с корреспондентом Медиакорсети отметил, что о ситуации знает. Он намерен аргументировать принятые решения об увольнении Владимира Дьяконова и успокоить сотрудников научного института.

— Я молодых ученых поддерживаю. Мы живем в правовом государстве и считаю, что каждый имеет право обращаться, если что-то не устраивает. К сожалению, в связи с коронавирусом я не смог встретиться с ними сразу и аргументировать свои решения. Надеюсь, на следующей неделе у меня получится это сделать. Что касается увольнения Дьяконова, оно было принято после нескольких объявленных выговоров. Его нарушения выявлялись после прокурорских проверок. Окончательной причиной увольнения стала проверка института на антитеррористическую безопасность. Выяснилось, что у Дьяконова доступа к государственной тайне нет, — прокомментировал Ахат Мустафин.