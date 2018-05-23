В Уфе продаются самые дешевые в стране черепахи

Сегодня, 23 мая, все мировое сообщество любителей черепах отмечает свой профессиональный праздник – международный день черепахи. Он празднуется с 2010 года.

Накануне этого события сервис объявлений «Юла» выяснил, в каких российских городах любят черепах больше всего и за сколько их можно купить.

Оказалось, что в Уфе любителей медлительных домашних животных немало – наш город занял 9 место среди российских городов по количеству черепах на душу населения. Правда, сколько их в штуках в исследовании не говорится. Больше всех любителей черепах живет в Тюмени.

В Уфе черепаху можно купить в среднем за 960 рублей. По стране это самая низкая цена. Дороже всех московские черепахи – их продавали в среднем за 3600 рублей. Самой дорогой черепахой, проданной на «Юле» является «угольная черепаха». Это крупный представитель породы (длина панциря до 45 см в среднем). Стоила она 80 тысяч рублей. К слову, 1% черепашек раздается бесплатно.