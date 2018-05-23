В Свердловской области вернули электричество в дома 27 000 человек
Сегодня, 19:39Общество
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Во вторник под Екатеринбургом без света остались порядка 27 000 жителей.
Перебои с подачей электроэнергии возникли из-за сильного ветра. Об этом пишет портал rns.online.
По данным Минэнерго РФ, неблагоприятные погодные условия наблюдались в Свердловской области 22 мая с 14:20 дня до 19:30 вечера. В этот период скорость воздушных потоков в регионе достигала 25 метров в секунду.
В итоге свет отключили 26 700 жителям из 73 населенных пунктов. Так без электричества находилось население городского округа Ревда, а также жители Сысертского, Невьянского, Ирбитского, Артемовскоого, Серовского, Кировградскоого, Краснотурьинского и Веротурского городских округов.
По информации контролирующих органов к этому часу аварийно-восстановительные в пострадавших районах Свердловской области полностью завершены.
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