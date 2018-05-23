В Москве в Доме Наркомфина начали продавать квартиры

По словам гендиректора ООО Гарегина Барсумяна, в доме продается жилье с планировкой F, K и L типов. Все квартиры соответствуют проекту 1920-х годов. Об этом 23 мая пишет газета «Известия».

Квартиры в доме Наркомфина будут стоить десятки миллионов рублей. Самым дорогим станет помещение пентхауса. Ранее в нем проживал экс-глава Минфина РСФСР Николай Милютин. Минимальная стоимость жилья составит 30 миллионов рублей. Таким образом, один квадратный метр жилой площади обойдется его новому владельцу в 810 000 рублей. Пентхаус реализуют через аукцион, поэтому его конечная цена будет известна только после завершения торгов.

Дом Наркомфина начали реставрировать в середине прошлого года. Работы по его реконструкции должны быть завершены летом 2019 года. Само здание находится в самом центре Москвы на Новинском бульваре. Оно признано памятником архитектуры конструктивизма.