В Instagram появилась кнопка скрывающая историю и посты пользователей
Сегодня, 16:44Общество
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Разработчики Instagram предоставили пользователям социальной сети новую функцию.
В приложении появилась кнопка, нажав на которую можно убрать из ленты истории и посты пользователей не отписываясь от тех. Об этом 23 мая пишет газета «Известия».
В описании Instagram указано, что при отключении учетной записи владелец аккаунта все равно может видеть публикации на страницах пользователей. Ему так и будут приходить уведомления о комментариях и сообщениях, при условии что пользователь на них отмечен.
Владельцы страничек, которые скроют свои аккаунты из общей ленты, получать уведомления больше не будут. Для включения режима сокрытия хозяину странички в Instagram необходимо нажать на специальный значок в профиле пользователя, либо на его фотографию. Данный значок также может и выключить режим сокрытия.
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