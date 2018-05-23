В Instagram появилась кнопка скрывающая историю и посты пользователей

В приложении появилась кнопка, нажав на которую можно убрать из ленты истории и посты пользователей не отписываясь от тех. Об этом 23 мая пишет газета «Известия».

В описании Instagram указано, что при отключении учетной записи владелец аккаунта все равно может видеть публикации на страницах пользователей. Ему так и будут приходить уведомления о комментариях и сообщениях, при условии что пользователь на них отмечен.