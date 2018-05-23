В Башкирии с вечера 23 мая усилится шквалистый ветер

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МЧС республики объявило штормовое предупреждение.
Согласно прогнозам специалистов Башгидромета с 20 часов 00 минут 23 мая по 20 часов 00 минут 24 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем по северу до умеренного. В отдельных районах гроза.
Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем при грозах шквалистое усиление ветра 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 23-28°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 метров.
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