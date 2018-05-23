В Башкирии после пластической операции в клинике скончалась женщина

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Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, 12 февраля 2018 года в одной из частных клиник в Уфе 33-летней женщине сделали пластическую операцию. После выписки из клиники самочувствие женщины ухудшилось и спустя несколько дней женщина скончалась у себя дома.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причинно-следственной связи между проведенной операцией и смертью женщины. В рамках уголовного дела будет изъята необходимая документация и допрошено руководство и сотрудники клиники. Решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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