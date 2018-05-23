«Союзмультфильм» снимет новые серии о приключениях попугая Кеши

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианны Слащевой, в продолжении попугай Кеша превратится в «современного стендапера». Об этом 23 мая пишет газета «Известия».

Сейчас мультипликаторы заняты работой по подготовке пилотного выпуска мультсериала. Если все пройдет успешно, то специалисты киностудии приступят к созданию сериала, а потом и полноценного фильма о приключения всем известной с детства птицы, сказала Слащева.

Женщина добавила, что Кеша по сути всегда был стендапером. В работе над производством полнометражного фильма будет участвовать сценарист оригинальных серий о похождения попугая Александр Курляндский. Эта кинолента станет первым самостоятельным коммерческим полнометражным фильмом «Союзмультфильма». Съемки должны начаться уже в скором времени.

Сейчас же киностудия занята совместной работой с другими компаниями. Так «Союзмультфильм» выступает соавтором ленты «Суворов». Картину создает студия «Киноатис». Также авторы новых серий про Кешу выступают в роли сопродюссеров четвертой части «Снежной королевы. Зазеркалье», которую снимает воронежская киностудия Wizart. Фильм выйдет на большие экраны к Новому Году, сообщила председатель правления «Союзмультфильма».