Поезда с болельщиками ЧМ-2018 усилят спецсоставом полиции

Зотин добавил, что под группу полицейских будут зарезервированы определенные места в каждом составе, - сообщает rns.online. Согласно прошлогоднему опыту по проведению Кубка конфедераций, количество сотрудников правоохранительных органов зависит от того, на какой матч направляются болельщики, - отмечает Зотин. Тем не менее, в прошлом году в вагонах поездов не наблюдалось драк или же иных нарушений общественного порядка.

Сообщается, что ФПК будет контролировать соблюдение правил поведения при проезде в обычных поездах, так как нарушение правопорядка в них также подразумевает правовую и административную ответственность.

Согласно заявлению Зотина, сотрудники поездных бригад только с начала текущего года обнаружили порядка 8,5 тысяч случаев правонарушений. Большая часть из них была совершена гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения – 4,9 случаев, что равняется 57% от общего количества, а также более 3,6 прецедентов курения в вагонах (43%).