Минкульт раскритиковал инициативу запрета в России Booking.com
Сегодня, 19:36Общество
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Руководитель турфирмы «Свой туристический сервис» Сергей Войтович обратился в Министерство культуры (Минкульт) России. Бизнесмен предложил ввести в стране ограничения на работу сервиса по бронированию отелей Booking.com.
Минкульт перенаправил обращение Войтовича в Ростуризм. Об этом пишет портал rns.online.
Представитель Минкульта РФ Ольга Ярилова заявила, что ее структура выступает «категорически против» предложения предпринимателя. К тому же Минкульт не обладает полномочиями, позволяющими запретить сервис в России.
Ярилова добавила, что закрывать Booking.com никто не собирается. Сервис может свободно функционировать в РФ.
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