Минкульт раскритиковал инициативу запрета в России Booking.com

Минкульт перенаправил обращение Войтовича в Ростуризм. Об этом пишет портал rns.online.

Представитель Минкульта РФ Ольга Ярилова заявила, что ее структура выступает «категорически против» предложения предпринимателя. К тому же Минкульт не обладает полномочиями, позволяющими запретить сервис в России.