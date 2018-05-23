Депутаты Госдумы РФ не хотят приравнивать сожительство к браку
Члены Комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей выступили против законопроекта, уравнивающего сожительство и брак.
Несколько недель назад проект раскритиковали и члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом 23 мая пишет газета «Известия».
По словам представителя Комитета Ольги Окуневой, становление знака равенства между браком и сожительством идет вразрез с концепцией государственной семейной политики.
Целью концепции является развитие в России традиционных семейных ценностей. Брак здесь рассматривается как союз между мужчиной и женщиной, который оформляется на бумаге во время обязательной госрегистрации, отметила Окунева.
Предложение приравнять «фактически брачные отношения» к полноценному браку прозвучало в Госдуме в начале 2018 года. Тогда же авторы инициативы облекли ее в форму законопроекта.
За признаки фактических брачных отношений авторы законопроекта предлагают считать совместное проживание с общим хозяйством продолжительностью пять лет или совместное проживание с общим хозяйством продолжительностью два года, но при наличии общего ребенка.