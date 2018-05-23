Чиновникам предлагают запретить отдыхать в «недружественных странах»
Представители российского бизнес-сообщества попросили спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко запретить отечественным чиновникам отдыхать в государствах, которые ввели против России санкции.
Нарушителей предлагается увольнять с госслужбы. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».
Предприниматели указывают, что многие российские чиновники ездят отдыхать за границу. Они посещают и те государства, которые проводят против РФ недружественную политику. В сложившейся ситуации необходимо внести поправки в соответствующие положения о государственной службе, уверены бизнесмены.
Руководитель ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков считает, что чиновники должны быть образцом для населения. Им нужно вести надлежащим образом как на работе, так и в свободное время.
Нельзя допускать чтобы российские чиновники выезжали на отдых в те страны, которые накладывают на РФ экономические, политические и «культурные» санкции, заявил глава «АВАНТИ».
Янсуков добавил, что оказавшиеся на отдыхе за рубежом госслужащие из России могут стать легкой добычей для западных спецслужб. Чиновников могут завербовать. Живущие за границей дети российских парламентариев могут быть использованы в качестве своеобразного «рычага давления» на родителей.
Напомним, в России некоторым государственным служащим на законодательном уровне уже запрещено покидать пределы страны.