Чиновникам предлагают запретить отдыхать в «недружественных странах»

Нарушителей предлагается увольнять с госслужбы. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».

Предприниматели указывают, что многие российские чиновники ездят отдыхать за границу. Они посещают и те государства, которые проводят против РФ недружественную политику. В сложившейся ситуации необходимо внести поправки в соответствующие положения о государственной службе, уверены бизнесмены.

Руководитель ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков считает, что чиновники должны быть образцом для населения. Им нужно вести надлежащим образом как на работе, так и в свободное время.

Нельзя допускать чтобы российские чиновники выезжали на отдых в те страны, которые накладывают на РФ экономические, политические и «культурные» санкции, заявил глава «АВАНТИ».

Янсуков добавил, что оказавшиеся на отдыхе за рубежом госслужащие из России могут стать легкой добычей для западных спецслужб. Чиновников могут завербовать. Живущие за границей дети российских парламентариев могут быть использованы в качестве своеобразного «рычага давления» на родителей.