В Башкирию возвращаются участники спецоперации на Украине

Стало известно, что в Туймазинском районе встретили колонну Республиканского сводного отряда Росгвардии, которая возвращается из Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава муниципалитета Айдар Суфиянов.
Кроме того, издание UfaTime.ru со ссылкой на собственного источника сообщает, что солдаты также вернулись и в Уфу. Известно, что для участников спецоперации был организован праздничный концерт.
Ранее, Радий Хабиров заявил, что в спецоперации на Украине участвуют «тысячи» уроженцев Башкирии