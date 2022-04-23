Сексолог из Уфы назвал опасные последствия приема препаратов от импотенции

Но и тут есть обратная сторона медали — выполняя свою прямую функцию, препарат может привести и к отложенным негативным последствиям для здоровья. Так, одной из опасностей употребления таких лекарств является риск передозировки лекарств от эректильной дисфункции. Например, может проявиться приапизм — эрекция на несколько часов. Все это, по словам специалиста, может привести к повреждению тканей, постоянной импотенции или даже к искривлению полового члена.