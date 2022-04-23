Эксперт: финансирование программ СПО по Worldskills необходимо увеличить

В декабре в пресс-службе Агентства «Ворлдскиллс Россия» сообщали, что в прошлом году более 56 тыс. граждан России за счет федерального бюджета прошли обучение по стандартам WorldSkills по 182 компетенциям в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». 79% обучившихся и сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills подтвердили свою занятость: 66% из них устроились на новое рабочее место или сохранили текущее, 34% оформили статус самозанятого или стали индивидуальными предпринимателями.