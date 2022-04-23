Эксперт: финансирование программ СПО по Worldskills необходимо увеличить

Объем выделяемых средств на программы среднего профессионального образования по стандартам Worldskills необходимо увеличить. Такое мнение высказал директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, заслуженный работник образования РБ Сынтимир Баязитов.
— Вносим предложение о разработке правового акта федерального уровня, предусматривающего увеличение величины составляющих базовых нормативов затрат на реализацию программ среднего профессионального образования, — отметил Сынтимир Баязитов на первом заседании рабочей группы по вопросам мониторинга и совершенствования законодательства, регулирующего сферу среднего профессионального образования при комитете Госдумы по просвещению.
Сынтимир Баязитов также отметил, что введение экзамена-демонстрации потребует создания материальной базы по стандартам Worldskills.
— Введение демонстрационного экзамена, требующего создания соответствующей материальной базы по стандартам Worldskills, с последующей аккредитацией мастерской, привлечение к этой процедуре независимых сертифицированных экспертов и приобретение расходных материалов предполагает увеличение величины составляющих базовых нормативов затрат на реализацию программ среднего профессионального образования», — уточнил он.
В декабре в пресс-службе Агентства «Ворлдскиллс Россия» сообщали, что в прошлом году более 56 тыс. граждан России за счет федерального бюджета прошли обучение по стандартам WorldSkills по 182 компетенциям в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». 79% обучившихся и сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills подтвердили свою занятость: 66% из них устроились на новое рабочее место или сохранили текущее, 34% оформили статус самозанятого или стали индивидуальными предпринимателями.
Worldskills (в России — «Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.