«Звонят дрожащим голосом»: глава Башкирии раскритиковал глав из-за коронавируса

Он отметил, что по заболеваемости коронавирусом республика должна стремиться к 80-му месту по стране. Сейчас по число заболевших регион находится на 60-м месте, что конечно власти не устраивает, ведь это может привести к трагическим последствиям.

Руководителя региона волнует наличие очагов в регионе. Напомним, что Медиакорсеть сообщала, что один из них появился после того, как обнаружилась заболевшая в кондитерском цеху.

«Я уже пару ночных звонков получал от глав муниципалитетов. Когда они мне дрожащим голосом звонят и рассказывают, что у него на каком-то предприятии случилась вспышка. Так не дрожащим голосом надо говорить! Надо отрабатывать, чтобы потом не приходилось мне ночами звонить», – завелся Хабиров.