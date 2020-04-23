Жителям‌ ‌Москвы‌ ‌могут‌ ‌разрешить‌ ‌утренние‌ ‌тренировки‌ ‌на‌ ‌улице‌

Немерюк отметил, что власти рассмотрят возможность разрешить людям совершать утренние пробежки, когда на улице мало людей. Об этом пишет fedpress.ru.

В Италии, Швейцарии, Германии, Франции и других странах, где свирепствует эпидемия коронавируса, разрешены уличные тренировки. Однако спортсмены должны тренироваться только около своего дома, в маске и не нарушать социальную дистанцию.