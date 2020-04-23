Жителям Москвы могут разрешить утренние тренировки на улице
23 апреля, 21:31ОбществоФото: pixnio.com
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Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сказал, что москвичам могут разрешить одиночные занятия спортом на улице в утренние часы.
Немерюк отметил, что власти рассмотрят возможность разрешить людям совершать утренние пробежки, когда на улице мало людей. Об этом пишет fedpress.ru.
В Италии, Швейцарии, Германии, Франции и других странах, где свирепствует эпидемия коронавируса, разрешены уличные тренировки. Однако спортсмены должны тренироваться только около своего дома, в маске и не нарушать социальную дистанцию.
Ранее в России из-за пандемии были закрыты все фитнес-клубы. Это привело к росту спроса на спортивные товары.
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