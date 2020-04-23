Врача из Башкирии за блог о работе с коронавирусом хотят вызвать на этическую беседу

ИА "Башинформ" сообщает, что информация об увольнении врача хирургической анестезиологии – это слухи. Ранее сообщалось, что его хотели снять с должности за то, что тот вел блог о том, как на базе их больницы работает «ковидный госпиталь», в блоге он опубликовал информацию о смерти больного с коронавирусом.

Главный ректор башкирского медуниверситета Валентин Павлов заявил, что «медик-блогер» не лечит пациентов с COVID-19 и никак не связан с ковидным госпиталем.

«Есть профессиональные вещи, которые нельзя озвучивать, пока все не разрешится. Мне больно видеть этого нашего блогера-доктора, который до патологоанатомического заключения присвоил себе право, не будучи лечащим врачом и медиком «ковида», комментировать зараженных пациентов», – прокомментирован агентству Павлов.

Он также заявил, что сейчас «не время разборов полетов, а потом этический комитет университета должен дать свою оценку».