В Тюмени врачи спасли мужчину с инсультом

Как сообщает infox.ru, медики оперативно отреагировали на вызов женщины, которая заметила признаки инсульта у своего мужа.

Главврач больницы Александр Коротких сообщил, что лечение усложнялось тем, что пациенту нельзя принимать тромболитические лекарства, так как параллельно у него открылось кровотечение в кишечники и имеются заболевания в ЖКТ. В результате врачи применили технику стенирования.

Сейчас мужчина в реабилитационном отделении. Медики отмечают, что восстановление протекает хорошо, несмотря на то, что одна нога плохо двигается.