В Тюмени врачи спасли мужчину с инсультом

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Тюменские врачи смогли спасти пациента после инсульта. Мужчина был доставлен в ОКБ №2.
Как сообщает infox.ru, медики оперативно отреагировали на вызов женщины, которая заметила признаки инсульта у своего мужа.
Главврач больницы Александр Коротких сообщил, что лечение усложнялось тем, что пациенту нельзя принимать тромболитические лекарства, так как параллельно у него открылось кровотечение в кишечники и имеются заболевания в ЖКТ. В результате врачи применили технику стенирования.
Сейчас мужчина в реабилитационном отделении. Медики отмечают, что восстановление протекает хорошо, несмотря на то, что одна нога плохо двигается.
Сам пациент рассказал, что хочет вернуться к активной жизни после восстановления.
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