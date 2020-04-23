В Башкирии за сутки снова значительно увеличилось количество заболевших

Согласно последний данным, в Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в настоящий момент в регионе официальное количество заболевших составляет 422 человека.

О количестве выписанных на сегодняшний день пока что информации не было. Всего в период распространения COVID-19 в республике излечились 38 человек.

Также не сообщается о новых случаях смерти. В настоящий момент с подтвержденным вирусом умерло 14 человек.