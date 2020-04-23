В Башкирии за сутки снова значительно увеличилось количество заболевших
23 апреля, 12:40ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сведения предоставлены официальным сайтом СтопКоронавирус.рф.
Согласно последний данным, в Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в настоящий момент в регионе официальное количество заболевших составляет 422 человека.
О количестве выписанных на сегодняшний день пока что информации не было. Всего в период распространения COVID-19 в республике излечились 38 человек.
Также не сообщается о новых случаях смерти. В настоящий момент с подтвержденным вирусом умерло 14 человек.
Сообщается также, что за последние сутки в России подтверждено 4 774 случая коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 62 773 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей