В Башкирии в колонии произошла попытка переворота
23 апреля, 18:57ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщил зампред общественной палаты РБ Олег Галин.
По словам Олега Галина, беспорядки были в уфимской колонии №3. Он рассказал. что о бунте узнал от руководства УФСИН, когда ему позвонили и попросили успокоить заключенных, которые требовали присутствия правозащитников.
«Причина одна: режим колоний «красный», криминальные элементы извне хотят «черный» режим (воровское самоуправление – ред.). Выехали члены общественно-наблюдательной комиссии, я был в качестве члена СПЧ», – цитирует Галина «Эхо Москвы» в Уфе.
Он также рассказал, что во время бунта осужденные оказывали неповиновение сотрудникам, построили баррикады в коридоре корпуса. Напряжение, по словам Галина, удалось снять путем переговоров.
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