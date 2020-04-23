В Башкирии создадут рабочую группу для проверки поликлиник

Радий Хабиров дал поручение вчера, 22 апреля на заседании Совета по правам человека при главе республики, после того, как общественники доложили ему о проблемах, которые возникают сегодня в медучерждениях.

По словам представителей СПЧ, часто в медучреждениях наблюдается нехватка индивидуальных средства защиты, особенно в больницах, которые не перепрофилированы под госпитали.

Руководитель региона также сообщил, что в республике медики, которые работают на передовой, будут получать повышенную зарплату.