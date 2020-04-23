В Башкирии создадут рабочую группу для проверки поликлиник
23 апреля, 13:23ОбществоАлия ФатхиеваФото: Скриншот страницы Радия Хабирова
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Глава Башкирии попросил СПЧ сформировать рабочую группу, которая будет проверять поликлиники.
Радий Хабиров дал поручение вчера, 22 апреля на заседании Совета по правам человека при главе республики, после того, как общественники доложили ему о проблемах, которые возникают сегодня в медучерждениях.
По словам представителей СПЧ, часто в медучреждениях наблюдается нехватка индивидуальных средства защиты, особенно в больницах, которые не перепрофилированы под госпитали.
Руководитель региона также сообщил, что в республике медики, которые работают на передовой, будут получать повышенную зарплату.
Чтобы контролировать ситуацию в медицине он также предложил сформировать рабочую группу, которая вместе со специалистами минздрава, будет проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в поликлиниках
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