В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей
Радий Хабиров призвал ее членов спать на работе и круглосуточно следить за ситуацией.
Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию. Туда, предположительно, войдут представители СПЧ, минздрава и роспотребнадзора. Основная задача - защитить врачей больниц и поликлиник.
Такое решение связано с поступившими ранее жалобами. В некоторых поликлиниках не осуществляется контроль за входом пациентов, в каких-то медучреждениях не хватает масок и других средств индивидуальной защиты. Из-за недочетов врачи рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.
— Нам надо защитить врачей. Происходит постоянный рост заболевших и нет оснований полагать, что будет меньше. А значит растет и количество контактных. Если мы сейчас потеряем врачей, лечить будет некому. Посмотрите на историю с РКБ. Врачей просто выбило из повседневной работы. Они пережили сильные стресс, им надо прийти в себя. Я говорю не только про коронавирус. Инсульты, инфаркты никто не отменял, — отметил Радий Хабиров.
Межведомственная комиссия должна посетить больницы и поликлиники и проверить, все ли хватает врачам для соблюдения безопасности.