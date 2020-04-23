В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей

Такое решение связано с поступившими ранее жалобами. В некоторых поликлиниках не осуществляется контроль за входом пациентов, в каких-то медучреждениях не хватает масок и других средств индивидуальной защиты. Из-за недочетов врачи рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

— Нам надо защитить врачей. Происходит постоянный рост заболевших и нет оснований полагать, что будет меньше. А значит растет и количество контактных. Если мы сейчас потеряем врачей, лечить будет некому. Посмотрите на историю с РКБ. Врачей просто выбило из повседневной работы. Они пережили сильные стресс, им надо прийти в себя. Я говорю не только про коронавирус. Инсульты, инфаркты никто не отменял, — отметил Радий Хабиров.