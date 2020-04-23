В Башкирии сообщили, когда начнется весенний призыв в период коронавируса

По его словам, всего планируется призвать 5150 человек. «Норма большая, в принципе больше прошлогодней весенней, но мы надеемся, что выполним ее в полном объеме», – отметил Харченко.

Военный комиссар республики также сообщил, что начало призыва запланировано в мае этого года. Отправлять призывников на службу планируют уже 20 мая.

«Больше всего мы отправлять планируем в Западный округ, поровну в Восточный и Центральный», – заключил Харченко. Он также добавил, что на призывные комиссии пригласят 23 тысячи 136 человек.

Он также сообщил, что планируется сделать 7000 экспресс-тестов, которые будут использовать на сборных пунктах. По словам Харченко, принимать всех будут в определенное время.

Выслушав доклад, глава республики заявил, что такое количество тестов недостаточно, так как это может привезти к взрыву количества инфицированных.