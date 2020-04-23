В Башкирии снова пообещали усиление ветра и снегопад

В Башгидрометцентре сообщили, что ухудшение погоды ожидается в период с 20:00 23 апреля до 20:00 24 апреля.

По информации ведомства, ожидается, что в республике будет облачно, обещают также гололедицу ночью и утром, налипание мокрого снега. Скорость ветра составит от 9 до 14 метров в секунду, порывы местами достигнут от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха 0,-5 °, днём +2,+7°.