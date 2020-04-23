В Башкирии снова пообещали усиление ветра и снегопад
23 апреля, 16:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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О резком ухудшении погоды предупредили в МЧС по республике.
В Башгидрометцентре сообщили, что ухудшение погоды ожидается в период с 20:00 23 апреля до 20:00 24 апреля.
По информации ведомства, ожидается, что в республике будет облачно, обещают также гололедицу ночью и утром, налипание мокрого снега. Скорость ветра составит от 9 до 14 метров в секунду, порывы местами достигнут от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха 0,-5 °, днём +2,+7°.
Ожидается также ухудшение видимости из-за снега, поэтому жителям республики рекомендуют соблюдать правила безопасности. Напомним, что в последнии дни все чаще и чаще объявляют штормовое предупреждения. Жителям региона стоит проявить настороженность и внимательность.
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