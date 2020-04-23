В Башкирии с трех медучреждений сняли ограничительные мероприятия
23 апреля, 15:14ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге Минздрава РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии с трех больниц сняли ограничительные мероприятия. В числе них - Уфимская ГКБ №8, Ишимбайская ЦРБ и ГКБ г. Салават.
Отметим, что по словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, семь больниц все еще ведут свою деятельность в условиях карантина. Это Республиканский клинический онкологический диспансер, Больница скорой медицинской помощи, ГКБ №21 Уфы, ГКБ №1 г. Стерлитамак, Белебеевская ЦРБ, Бирская ЦРБ и ГКБ №1 г. Октябрьский.
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