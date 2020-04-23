В Башкирии с 25 апреля пустят общественный транспорт до садовых участков и дач
23 апреля, 14:18ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Разрешение касается и граждан, находящихся в зоне риска – 65+.
Об этом глава республики Радий Хабиров заявил на очередном совещании в правительстве республики.
Уже со следующей субботы, 25 апреля, все желающие могут добраться до своих садовых и дачных участков не только на личном автомобиле, как это было разрешено ранее, но и на общественном транспорте.
При этом разрешение касается в том числе и на граждан, находящихся в зоне риска в период пандемии коронавируса – 65+.
«Все понимаем, что скоро надо сажать, заниматься огородом. Важно, что никого в общественный транспорт без масок пускать не будут», - уточнил глава региона.
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