В Башкирии планируют дать отсрочку предоставлению доходов
Депутаты Курултая Башкирии готовят изменения в законопроект, регулирующий порядок предоставления сведений о доходах и расходах.
В башкирском парламенте хотят предложить продлить сроки предоставления сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Предварительно отчитаться о доходах, расходах, об имуществе можно будет до 1 августа.
«Решение принимается на фоне пандемии коронавируса в целях профилактики. К концу отчетного периода, как правило, наблюдается большой наплыв посетителей в банках, иных организациях – людям требуются различные справки. Чтобы избежать скопления людей, минимизировать распространение вируса, решено продлить сроки предоставления сведений о доходах», – объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
По его словам, отсрочка распространится на муниципальных и государственных служащих, депутатов муниципалитетов. Исключение составят депутаты Курултая, которые отчитались до 1 апреля.