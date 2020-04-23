В Башкирии планируют дать отсрочку предоставлению доходов

В башкирском парламенте хотят предложить продлить сроки предоставления сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Предварительно отчитаться о доходах, расходах, об имуществе можно будет до 1 августа.

«Решение принимается на фоне пандемии коронавируса в целях профилактики. К концу отчетного периода, как правило, наблюдается большой наплыв посетителей в банках, иных организациях – людям требуются различные справки. Чтобы избежать скопления людей, минимизировать распространение вируса, решено продлить сроки предоставления сведений о доходах», – объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.