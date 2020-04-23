В Башкирии мэр Сибая попробовал обосновать слова, оскорбившие земляков

Накануне, 22 апреля, поздно вечером, глава Сибая Рустем Афзалов на своей странице в соцсетях попытался обосновать тезисы, изложенные им в посте на тему безработицы, вызвавшем множество недовольных отзывов жителей республики.

Напомним, чиновник в довольно высокомерной манере заявил, что люди. оставшиеся теперь без работы, сами в этом виноваты, и им не следовало соглашаться выполнять работу, за которую платят в конверте. «Вы проиграли», — написал Рустем Афзалов, словно бросил перчатку в лицо собеседникам.

Однако позднее Рустем Афзалов уже стал изъясняться иначе. Он рассказал, то на самом деле не хотел никого обидеть, и данный пост является следствием его общения с людьми, лишившимися работы. У них был выбор — работать или нет на серую зарплату, по-прежнему уверен чиновник.

— Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным, — попытался оправдаться Афзалов в тот же день.