В Башкирии мэр Сибая попробовал обосновать слова, оскорбившие земляков
Рустем Афзалов попытался объяснить, что и кого конкретно он имел в виду в своем нашумевшем посте.
Накануне, 22 апреля, поздно вечером, глава Сибая Рустем Афзалов на своей странице в соцсетях попытался обосновать тезисы, изложенные им в посте на тему безработицы, вызвавшем множество недовольных отзывов жителей республики.
Напомним, чиновник в довольно высокомерной манере заявил, что люди. оставшиеся теперь без работы, сами в этом виноваты, и им не следовало соглашаться выполнять работу, за которую платят в конверте. «Вы проиграли», — написал Рустем Афзалов, словно бросил перчатку в лицо собеседникам.
Однако позднее Рустем Афзалов уже стал изъясняться иначе. Он рассказал, то на самом деле не хотел никого обидеть, и данный пост является следствием его общения с людьми, лишившимися работы. У них был выбор — работать или нет на серую зарплату, по-прежнему уверен чиновник.
— Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным, — попытался оправдаться Афзалов в тот же день.
Напомним, по данным минтруда РБ, число безработных в Башкирии в ближайший месяц может вырасти вдвое и достичь показателя в 20 тысяч человек.