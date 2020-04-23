В Башкирии коронавирус обнаружили у сотрудница кондитерских цехов
23 апреля, 14:38ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Информацию официально сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике коронавирусом была заражена сотрудница кондитерских цехов, какого именно, руководитель не уточнил.
Руководитель региона таким образом подвел к просьбе чиновникам работать с очагами коронавирусной инфекции. По его словам, в некоторых случаях заражения происходят из-за руководства.
«Я сейчас не хочу никого ругать, но то, что сотрудница кондитерского цеха у нас заболела – наверное, она заболела потому, что не соблюдались меры защиты», – заявил Хабиров на оперативке в правительстве РБ.
Напомним, к текущему моменту официальное количество заболевших в республике составляет 422 человека. 34 пациента находятся в тяжелом состоянии.
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