В Башкирии ищут без вести пропавшего 9-летнего мальчика
23 апреля, 11:12ОбществоКарина МамаеваФото: 02.мвд.рф
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Поисками занялись сотрудники полиции и волонтеры.
В Гафурийском районе ищут пропавшего 9-летнего мальчика. Рустам Ишкулов ушел из дома 22 апреля и не вернулся. Родственники и знакомые не знают, где сейчас находится мальчик. Поисками занялись сотрудники полиции.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщается, что мальчик выглядит не на свой возраст - на 6-7 лет. Ребенок среднего телосложения, рост 116 сантиметров. Был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться в ОМВД России по Гайфурийскому району. Контакты инициатора поиска: 8-927-94-93-155, 8-987-03-91-994, 02, 020, 002.
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