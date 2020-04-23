В Башкирии ищут без вести пропавшего 9-летнего мальчика

В Гафурийском районе ищут пропавшего 9-летнего мальчика. Рустам Ишкулов ушел из дома 22 апреля и не вернулся. Родственники и знакомые не знают, где сейчас находится мальчик. Поисками занялись сотрудники полиции.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщается, что мальчик выглядит не на свой возраст - на 6-7 лет. Ребенок среднего телосложения, рост 116 сантиметров. Был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.