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В Башкирии 34 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
23 апреля, 14:16ОбществоАлия Фатхиева
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Информацию о состоянии заболевших предоставил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Руководитель ведомства, комментируя статистику заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщил, что сейчас в тяжелом состоянии находятся 34 человека.
Состояние еще 55 пациентов он оценил, как удовлетворительное, еще 216 человек находятся в состоянии средней тяжести. Всего, напомним, к текущему моменту официальное количество заболевших в республике составляет 422 человека.
Забелин также сообщил, что под пристальным наблюдением в регионе находятся 1309 жителей республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние, рассказал он.
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