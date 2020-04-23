В Башкирии 34 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Состояние еще 55 пациентов он оценил, как удовлетворительное, еще 216 человек находятся в состоянии средней тяжести. Всего, напомним, к текущему моменту официальное количество заболевших в республике составляет 422 человека.

Забелин также сообщил, что под пристальным наблюдением в регионе находятся 1309 жителей республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние, рассказал он.