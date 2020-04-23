«У нас очень хорошие показатели»: Радий Хабиров похвалил статистику по коронавирусу

В Башкирии на сегодняшний день зарегистрированы 422 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 26 человек. При этом выздоровели за прошедший день 28 человек. Положительную статистику похвалил глава Башкирии Радий Хабиров.

— Я не думаю, что так уж мы тенденцию переломили, но у нас очень хороший показатель. Мы сильно росли из-за РКБ и сейчас выздоровление пошло. Ну, если медицина так будет держать, низкий им поклон. Приятно, когда количество выздоровевших больше, чем заразившихся, — отметил Радий Хабиров.