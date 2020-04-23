Цифровые пропуска в Подмосковье начали проверять автоматически

При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ранее заявлял, что штрафы автомобилистам без пропусков выписываться автоматически с помощью камер не будут. Он пояснял, что пока в регионе отсутствует достаточная для этого техническая оснащенность.