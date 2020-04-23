Цифровые пропуска в Подмосковье начали проверять автоматически
23 апреля, 21:49ОбществоФото: pixabay.com
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В Московской области цифровые пропуска для передвижения на автомобилях с 22 апреля проверяются в автоматическом режиме.
Новый порядок действует в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета «Известия» 23 апреля.
При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ранее заявлял, что штрафы автомобилистам без пропусков выписываться автоматически с помощью камер не будут. Он пояснял, что пока в регионе отсутствует достаточная для этого техническая оснащенность.
В пресс-службе губернатора и правительства области сообщили, что автомобилисты обязаны предъявлять цифровой пропуск по требованию правоохранителей, представителей Росгвардии, службы безопасности на транспорте и других контролирующих лиц.
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