Страховой Дом ВСК представил новый вид полиса каско

Новый продукт позволит сэкономить владельцам средства от непредвиденных трат. По полису автовладельцы смогут провести ремонт в дилерском центре и поменять запчасти. До 30 апреля полис стоит 1200 рублей.

Сам полис не привязан к сроку действия ОСАГО. Это значит, что заключить договор можно в любой день и необязательно ориентироваться на срок действия полиса обязательного страхования. “Каско: компакт минимум” - это дополнительный продукт с ОСАГО. Также его можно оформить отдельно, в случае если ОСАГО был оформлен не в ВСК, сообщает newsnn.ru.

Продукт не ограничивает количество лиц, которые будут допущены к управлению автомобилем. То есть компенсация в случае ДТП будет получена владельцем авто вне зависимости от того, кто им управлял в момент аварии.

Старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК Александр Абраменко сообщил, что сегодня, согласно данным Российского союза автостраховщиков, порядка 5 миллионов автовладельцев не имеют ОСАГО или же ездят по поддельным документам. Увеличивается количество велосипедистов, людей на самокатах и пр., которые, хоть и ездят по дорогам, но не оформляют страховки. В случае ДТП у таких участников движения нет полиса. И именно от таких последствий оградит новый продукт Страхового Дома ВСК. По мнению Абраменко, продукт будет пользоваться спросом, так как его актуальность высока.