Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей по программе «кредит под 0%»
Сбербанк выделил 73 тысячи лимитов объемом 57,3 миллиарда рублей для обеспечения зарплатного кредитования под 0%. Меры приняты в рамках госпрограммы.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредиты для выдачи зарплат сотрудникам также смогут получить компании из «непродовольственного ретейла». На данный момент в Сбербанке получили заявки на 12 миллиардов рублей, из них в банке одобрили 5,8 миллиарда рублей. Порядка 60% из кредиторов — это ООО с одним учредителем и индивидуальные предприниматели. Оформление таких кредитов занимает около 15 минут. Для клиентов, которые обращаются в Сбербанк впервые, время оформления чуть больше. Тем не менее в компании продолжают принимать заявки от сторонних клиентов, сегодня их уже более 100. Об этом сообщает NewsNN.
В компании приняли более 60 тысяч заявок на предоставление «кредитных каникул», из них 29 тысяч было одобрено. Также организована реструктуризация 25 тысяч договоров на сумму 45 миллиардов рублей.
Начиная с 20 апреля Сбербанк участвует в программе властей по субсидированию кредитов для малого и среднего бизнеса. Сегодня получено порядка 100 заявок на сумму более 700 миллионов рублей.