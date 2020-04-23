Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей по программе «кредит под 0%»

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредиты для выдачи зарплат сотрудникам также смогут получить компании из «непродовольственного ретейла». На данный момент в Сбербанке получили заявки на 12 миллиардов рублей, из них в банке одобрили 5,8 миллиарда рублей. Порядка 60% из кредиторов — это ООО с одним учредителем и индивидуальные предприниматели. Оформление таких кредитов занимает около 15 минут. Для клиентов, которые обращаются в Сбербанк впервые, время оформления чуть больше. Тем не менее в компании продолжают принимать заявки от сторонних клиентов, сегодня их уже более 100. Об этом сообщает NewsNN.