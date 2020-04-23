«Самолечение алкоголем»: в Башкирии стали чаще покупать крепкие напитки

Напомним, что ранее, 1 апреля своим указом глава Башкирии Радий Хабиров запретил продажу алкоголя в определенное время суток — в период с 18.00 до 10.00 утра. Этой мерой глава региона решил повлиять на улучшение криминогенной обстановки в республике в период полной самоизоляции.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно — усиливаем меры борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», — так прокомментировал Радий Хабиров.

Однако уже спустя 2 дня, 3 апреля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал внушение руководителям регионов за то, что «запрещать продавать алкоголь на время самоизоляции не рекомендуется». По мнению министра, мера по ограничению продажи алкоголя может повлиять на «серьезный рост социального напряжения».

В итоге, спустя 10 дней, с 13 апреля в Башкирии запрет на продажу алкоголя был снят.

Уточним, что ограничения на продажу спиртного для Башкирии и России — это, в принципе, не новость. Прежде в республике уже вводился аналогичный запрет в период празднования сабантуев, последних звонков. И тогда подобная реформа прошла вполне гладко. Также не забудем и об ограничении на продажу алкоголя, действующие с 23 часов до 8 часов по местному времени, действующем по всей территории страны (за рядом исключений).

Мы решили узнать, насколько влияют ограничения на покупку алкоголя на покупательский спрос и выслушать мнение на эту тему доктора медицинских наук, доцента кафедры и наркологии БашГМУ, старшего научного сотрудника отделения лечения больных алкоголизмом Санкт-Петербургского Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Азата Асадуллина.

По его мнению, увеличение времени продажи алкоголя приводит к росту уровня криминального поведения. Соответственно, ограничение времени продажи, должно привести к его снижению. Также алкоголь способствует снижению контроля за своим поведением, повышается общительность, что в условиях самоизоляции приводит к повышенному риску заражения новым коронавирусом.

«Кроме того, понимание географической изменчивости потребления алкоголя, в такой крупной стране как Россия, может помочь конкретизировать целевые области для вмешательств», — отметил ученый.

Как отмечает МВД по Башкирии, особого всплеска бытовой и пьяной преступности ни в период до принятия решения об ограничении продажи алкоголя, ни в период его действия, ни после отмены не было.

— В ситуации с режимом полной самоизоляции в республике в день совершается около 30 преступлений, — отметил недавно на пресс-конференции начальник отдела уголовного розыска МВД по РБ Азат Тимирьянов. — Динамика преступлений остается прежней. Что касается характера преступлений, то они также остались классическими.

Гораздо показательнее сведения об уровне продажи алкоголя за указанные временные интервалы, озвученные исполнительным директором Башкирской торговой ассоциации Еленой Кислицыной. На их основе Азат Асадуллин пришел к следующим выводам:

Итак, каков же уровень продажи крепкого алкоголя в рублевом эквиваленте (следует учесть среднее подорожание алкоголя, приблизительно на 11% за год*)? Малоформатные магазины: за неделю до введения ограничения дали прирост продаже алкоголя на 11%, за время действия ограничения был спад на 28%, за неделю после снятия ограничения также был отмечен спад 18% в сравнению с 2019 годом. В крупных республиканских супермаркетах «Байрам», «Полушка», «Ярмарка» и других показатели составили ссответственно: рост на 24%, снижение на 12% и рост на 11%.

Таким образом можно сделать вывод, что введенные ограничения привели к значительному статистическому снижению потребления алкоголя жителями нашей республики за время действия ограничений в 2020 году и его повышению в периоды до и после ограничительного интервала. Уточним, что данные получены при анализе легального уровня продажи алкоголя.

По мнению Азата Асадуллина, в целом население адекватно оценило сложившуюся ситуацию.

«Запасаться мылом, бумагой и, в том числе, алкоголем — наверное это уже как рефлекс в ответ на неблагоприятную и медицинскую, и экономическую ситуацию. Ну и, конечно же, сейчас большой уровень тревоги и эмоционального напряжения. А „самолечение“ алкоголем — это давно признанный феномен», — считает ученый.

Напомним, глава следкома в Башкирии Денис Чернятьев сообщил, что Башкирия и Челябинская область находятся в первой десятке регионов со сложной криминогенной ситуацией. Больше всего в нашем регионе совершается именно пьяных преступлений, а также преступлений против несовершеннолетних.