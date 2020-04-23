Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

«На текущей неделе, в сравнении с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели по госпитализации населения с соответствующими диагнозами и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают падать. Географическое распространение гриппа по стране и в ряде округов соответствует спорадическому уровню. В результате, эпидемия гриппа в РФ подошла к концу, но заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых людей сохраняется на уровне выше эпидемического порога в определенных городах», - цитирует RNS сообщение института.