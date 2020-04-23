Минздрав Башкирии объяснил жуткое состояние палаты для подозреваемых на коронавирус
Одна из возмущенных пациенток выложила шокирующее видео в интернет.
Сегодня, 23 апреля, в YouTube появилось видео, на котором автор – пациентка инфекционного стационара в Белорецке – запечатлела возмутительные условия в палате, где лежат люди с подозрением на коронавирус в ожидании результатов своих анализов.
Автор видео показала старый унитаз и ванную, облупленные стены, отсутствующие лампочки, разваливающуюся мебель и пожелтевшие матрасы.
Представители минздрава Башкирии дали свой комментарий по этому поводу, пояснив, что в здании не успели сделать ремонт в здании 1960 года постройки, хотя договор с подрядчиком был уже заключен. Внезапная пандемия коронавируса спутала все планы.
Теперь начало работ перенесено до особого распоряжения. Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей и коммуникаций в стационаре запланирован в 2020 году.