Минздрав Башкирии объяснил жуткое состояние палаты для подозреваемых на коронавирус

Сегодня, 23 апреля, в YouTube появилось видео, на котором автор – пациентка инфекционного стационара в Белорецке – запечатлела возмутительные условия в палате, где лежат люди с подозрением на коронавирус в ожидании результатов своих анализов.

Автор видео показала старый унитаз и ванную, облупленные стены, отсутствующие лампочки, разваливающуюся мебель и пожелтевшие матрасы.

Представители минздрава Башкирии дали свой комментарий по этому поводу, пояснив, что в здании не успели сделать ремонт в здании 1960 года постройки, хотя договор с подрядчиком был уже заключен. Внезапная пандемия коронавируса спутала все планы.