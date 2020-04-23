Малоимущие семьи с детьми от 3-х до 7 лет в Башкирии могут претендовать на госвыплаты

В Башкирии малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет включительно с первого июня начнут получать государственные выплаты по указу президента страны. В данный момент республика подготавливает соответствующие документы и указы. Выплаты полагаются семьям, чей средний душевой доход ниже 9 тысяч рублей на человека.

По словам вице-премьера правительства региона Ленары Ивановой, выплаты будут начисляться по заявлениям от населения. Кроме доходов семьи, при определении выплат будет учитываться и имущество.