Малоимущие семьи с детьми от 3-х до 7 лет в Башкирии могут претендовать на госвыплаты
23 апреля, 17:00ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Размер выплат составит 4 тыс. 900 рублей, сообщила вице-премьер республики Ленара Иванова.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет включительно с первого июня начнут получать государственные выплаты по указу президента страны. В данный момент республика подготавливает соответствующие документы и указы. Выплаты полагаются семьям, чей средний душевой доход ниже 9 тысяч рублей на человека.
По словам вице-премьера правительства региона Ленары Ивановой, выплаты будут начисляться по заявлениям от населения. Кроме доходов семьи, при определении выплат будет учитываться и имущество.
- При этом будут учитываться доходы только на текущий момент, - отметила докладчица.
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