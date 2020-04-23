Храмы Санкт-Петербурга не будут работать минимум до 28 апреля

«Я принял решение о продлении периода служения в храмах без прихожан до 28 апреля, до праздника Радоницы» - цитирует митрополита Newia.

Отмечается, что службы будут проходить за закрытыми дверями. Посещать их разрешено только представителям духовенства и волонтерам. На минувшей неделе храмы также закрыли для прихожан, а за пасхальной службой можно было наблюдать только через интернет.