Храмы Санкт-Петербурга не будут работать минимум до 28 апреля
23 апреля, 16:48ОбществоФото: pxhere.com
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Православные храмы в городе Санкт-Петербург будут закрыты как минимум до 28 апреля.
Об этом заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
«Я принял решение о продлении периода служения в храмах без прихожан до 28 апреля, до праздника Радоницы» - цитирует митрополита Newia.
Отмечается, что службы будут проходить за закрытыми дверями. Посещать их разрешено только представителям духовенства и волонтерам. На минувшей неделе храмы также закрыли для прихожан, а за пасхальной службой можно было наблюдать только через интернет.
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